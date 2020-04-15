В Молдове подтверждены еще 115 случаев заболевания коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В Молдове выявлены еще 115 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну в среду на брифинге.
"Были проведены 594 теста. В результате у нас зафиксированы 115 положительных случаев", - заявила Думбрэвяну.
Министр подчеркнула, что в одном случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании, в остальных речь идет о внутренней передаче.
Глава ведомства пояснила, что к настоящему моменту диагностика COVID-19 ведется на основе двух методов: лабораторный и на основе клинико-эпидемиологических показателей.
Таким образом общее количество лабораторно подтверждённых случаев достигло 1914. Еще 135 эпизодов инфицирования были установлены на основе клинико-эпидемиологических критериев. К настоящему моменту в Молдове от коронавируса вылечился 171 пациент, а скончались 44.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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