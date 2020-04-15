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Врач в палате для лечения пациентов с коронавирусом.

В Молдове подтверждены еще 115 случаев заболевания коронавирусом

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (685)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200415/29893997/v-moldove-podtverzhdeny-esche--sluchaev-zabolevaniya.html

Таким образом к настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 2049 человек.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В Молдове выявлены еще 115 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну в среду на брифинге.

"Были проведены 594 теста. В результате у нас зафиксированы 115 положительных случаев", -  заявила Думбрэвяну. 

Министр подчеркнула, что в одном случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании, в остальных речь идет о внутренней передаче. 

Глава ведомства пояснила, что к настоящему моменту диагностика COVID-19 ведется на основе двух методов: лабораторный и на основе клинико-эпидемиологических показателей. 

Таким образом общее количество лабораторно подтверждённых случаев достигло 1914. Еще 135 эпизодов инфицирования были установлены на основе клинико-эпидемиологических критериев. К настоящему моменту в Молдове от коронавируса вылечился 171 пациент, а скончались 44. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (685)

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