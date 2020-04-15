В Молдове зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19

Таким образом общее количество летальных исходов у инфицированных коронавирусом достигло в республике 44 случаев.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Пациент страдал от многочисленных хронических заболеваний, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что речь идет о 71-летнем уроженце Криулян. Он был госпитализирован 2 апреля в тяжелом состоянии.

Как уточнили в министерстве, мужчина страдал от гипертонии, хронических заболеваний сердца и почек, а также диабета.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом - тысяча 799 человек, еще 135 находятся на домашнем лечении. В тяжелом состоянии находятся 183 человека, у 547 пациентов среднее состояние здоровья. Излечился от коронавируса 171 человек.

В Минздраве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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