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Международный аэропорт Кишинев

Комиссия по ЧС одобрила новый график чартеров до 3 мая

© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (690)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200415/29896184/komissiya-po-chs-odobrila-novyy-grafik-charterov-do-3-maya.html

Расписание является приблизительным, далее авиаперевозчикам предстоит установить точное время и стоимость полета.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила 14 чартерных рейсов из семи стран. Они состоятся в период с 20 апреля по 3 мая.

Самолет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти объяснили, как граждане могут вернуться на родину из-за рубежа

Таким образом, согласно принятому решению, с 20 по 26 апреля будут совершены полеты из Лондона, Парижа, Ниццы, Милана, Барселоны и еще два из Москвы.

В период с 27 апреля по 3 мая наши сограждане смогут вернутся из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула и Дублина.     

Подробности о каждом вылете будут сообщать авиакомпании отдельно.

Согласно решению Нацкомиссии по ЧС от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы, в государстве, где они находятся. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (690)

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