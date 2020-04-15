Комиссия по ЧС одобрила новый график чартеров до 3 мая

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила 14 чартерных рейсов из семи стран. Они состоятся в период с 20 апреля по 3 мая.

Таким образом, согласно принятому решению, с 20 по 26 апреля будут совершены полеты из Лондона, Парижа, Ниццы, Милана, Барселоны и еще два из Москвы.

В период с 27 апреля по 3 мая наши сограждане смогут вернутся из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула и Дублина.

Подробности о каждом вылете будут сообщать авиакомпании отдельно.

Согласно решению Нацкомиссии по ЧС от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы, в государстве, где они находятся.

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