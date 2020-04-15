Курс валют не четверг: массовое отступление после дня относительного затишья

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Молдавский лей продолжит укрепляться относительно всех конкурентов.

Таким образом, согласно официальному курс, установленному Нацбанком, евро подешевеет сразу на 20 банов и установится на отметке в 19.3674 лея.

Не лучше дела обстоят у американской валюты. Она "похудеет" на 10 банов и будет стоить 17.7593 лея.

Совсем незначительно опустится курс гривны и румынского лея: они будут стоить 0.6528 и 4.0044 лея соответственно.

Такая же участить постигнет и российский рубль - он подешевеет на один бан и установится на отметке в 0.2390 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova