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Скорая помощь

COVID-19 унес жизни еще двоих граждан Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200415/29897612/covid-19-unes-zhizni-esche-dvoikh-grazhdan.html

Таким образом общее количество летальных исходов у инфицированных коронавирусом достигло в республике 46-и.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Оба пациента скончались в среду, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

машина скорой помощи
© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19

По данным ведомства, 62-летний уроженец Глодян был госпитализирован 13 апреля, но на третий день наступила смерь. Во втором случае речь идет о 66-летней жительнице Оргеева, которая также попала в больницу в понедельник. Она страдала от хронического заболевания сердца и сахарного диабета.

Таким образом только за сегодняшний скончались 5 зараженных коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 46-и.

По состоянию на среду в стране лабораторно подтверждёны 1914 случаев заражения COVID-19. Еще 135 эпизодов инфицирования были установлены на основе клинико-эпидемиологических критериев.

К настоящему моменту в Молдове от коронавируса вылечился 171 пациент.   

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)

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