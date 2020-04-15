COVID-19 унес жизни еще двоих граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Оба пациента скончались в среду, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По данным ведомства, 62-летний уроженец Глодян был госпитализирован 13 апреля, но на третий день наступила смерь. Во втором случае речь идет о 66-летней жительнице Оргеева, которая также попала в больницу в понедельник. Она страдала от хронического заболевания сердца и сахарного диабета.

Таким образом только за сегодняшний скончались 5 зараженных коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 46-и.

По состоянию на среду в стране лабораторно подтверждёны 1914 случаев заражения COVID-19. Еще 135 эпизодов инфицирования были установлены на основе клинико-эпидемиологических критериев.

К настоящему моменту в Молдове от коронавируса вылечился 171 пациент.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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