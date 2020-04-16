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Погодные рекорды Молдовы 16 апреля

© Sputnik / Eleonora Lisnic
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1087)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200416/29896751/pogodnye-rekordy-moldovy-16-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Наиболее теплым 16 апреля на территории Молдовы было более полувека тому назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,5 градуса.

А температурный минимум 16 апреля на территории Молдовы был зафиксирован дважды – 1898 и 1912 годах. Тогда термометры показали -0,9 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 27,4 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1087)

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