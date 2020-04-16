Погодные рекорды Молдовы 16 апреля

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Наиболее теплым 16 апреля на территории Молдовы было более полувека тому назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,5 градуса.
А температурный минимум 16 апреля на территории Молдовы был зафиксирован дважды – 1898 и 1912 годах. Тогда термометры показали -0,9 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 27,4 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>