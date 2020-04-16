Планы изменились: скандальные поправки к бюджету рассмотрят депутаты

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Совет правящей коалиции (ДПМ – ПСРМ) намерен предложить парламенту на голосование поправки, одобренные правительством, но аннулированные Конституционным судом (КС), передает пресс-служба Демпартии.

Встреча сторон состоялась в среду. Как сообщили в ДПМ, что стороны рассмотрели вопросы, связанные с постановлением КС, ситуаций с распространением коронавирусной инфекции. Обсудили они и вопросы безопасности в период действия карантинного режима.

"Было принято решение, что поправки к бюджету (…) будут рассмотрены и утверждены на пленарном заседании парламента", - отметили демократы.

Речь, в частности, идет о введении 50 процентного налога на сборы в 9 евро в Кишиневском международном аэропорту, сокращении ставки НДС для сектора HoReCa, а также упрощении доступа отечественных производителей к магазинам duty-free.

"Таким образом, будут опровергнуты спекуляции, которые появились в медийном пространстве на этот счет", - сообщили в Демпартии.

Это подтвердил и председатель кабмина Ион Кику. По его словам, поправки будут предложены депутатам в связи с тем, что Конституционный суд фактически лишил правительство возможности принимать законы под свою ответственность:

"Поэтому мы пойдем по простой процедуре. Надеюсь, парламент одобрит эти законы. В противном случае страна столкнется с финансовым и социально-экономическим коллапсом".

Премьер добавил, что в течение четверга Минфин и министерство экономики, проведут дополнительные консультации с отечественными предпринимателями. А в пятницу проекты будут рассмотрены кабинетом министров и направлены в парламент на голосование.

В понедельник Конституционный суд признал несоответствующими Основному закону страны нормы по поддержке населения и бизнеса в условиях режима ЧП, одобренные под ответственность кабмина. Такое решение было принято в связи с нарушением процедуры взятия ответственности правительством перед парламентом.

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