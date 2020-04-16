ВСМ провел кадровые перестановки в судебной системе

Ожидалось, что увольнений будет больше, однако некоторые вершители правосудия либо попросили отложить рассмотрение заявления об уходе, либо и вовсе отозвали его.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Высший совет магистратуры утвердил заявления об увольнении судей Апелляционной палаты Иона Плешки и Юрия Мелинтяну. Были отправлены в отставку по собственному желанию председатель Апелляционной палаты Бельц Александр Георгиеш, а также единецкий судья Мария Ифтоди.. Таковы результаты заседания ВСМ, которое состоялось в четверг.

Между тем, министр юстиции Фадей Нагачевский обратил внимание на то, что уволенным судьям положено выходное пособие, а это является дополнительной нагрузкой на бюджет в условиях режима чрезвычайного положения.

"Чтобы избежать этих последствий, Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет направлен проект для регламентирования выплат по этим пособиям", - подчеркнул глава Минюста.

Еще Высшему совету магистратуры предстояло рассмотреть заявления об увольнении судьи из Страшен Валерия Архипа, судьей Апелляционной палаты Кишинева Иона Булхака и Геннадия Лысого. Однако все трое запросили отложить рассмотрение. Ранее намерение уволиться выразил и судья кишиневской АП Анатола Пахопол, но он отозвал заявление.

Также во время заседания члены ВСМ приняли решение удовлетворить запрос кишиневского судьи Виктора Санду о продлении мандата до предельного возраста (65 лет). Соответствующее решение будет направленно главе государства – последнее слово принадлежит ему.

Другой столичный коллега Санду – Михай Мургулец – узнал другое решение: совет отказал ему в этой возможности.

Этот служитель Фемиды известен обществу, в частности, тем, что открыто объявил о том, что подвергается давлению со стороны руководства кишиневского суда.

Во время рассмотрения соответствующего вопроса, экс-председатель совета Виктор Мику предложил отложить его решение. По его словам, в отношении Мургулец находятся в производстве дисциплинарной инспекции ВСМ четыре проверки. Судья, в свою очередь, предложил не затягивать.

"Я считаю, что запрос может быть рассмотрен. Что касается дисциплинарных проверок в отношении меня, за последние два года я конфликтую с руководством суда как правило. Эти дела могут длиться бесконечно", - заявил Мургулец.

В итоге, 7 членов ВСМ высказались против удовлетворения запроса судьи и только 4 высказались "за". Это решение Мургулец может оспорить в Апелляционной палате.

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