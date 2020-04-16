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Машина скорой помощи.

В Молдове от COVID-19 скончался еще один медик

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (706)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200416/29905907/v-moldove-ot-covid-19-skonchalsya-esche-odni-medik.html

Общее количество случаев с летальным исходом от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило в Молдове 50.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Среди жертв коронавируса оказался и работник станции скорой помощь Фалешт, 68-летняя медсестра Лидия Лунгу, сообщили в Минздраве.  

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэрия собрала свыше двух миллионов леев в фонд борьбы с COVID-19

По данным ведомства за последние сутки вирус унес жизни еще пяти пациентов. В министерстве сообщили, что речь идет о двух 63-летних женщинах. Одна жительницы Кишинева, а другая - Оргеева. Также зафиксированы смерти двух мужчин – 76-летнего жителя Глодян и 73-летнего жителя Кагула. В ведомстве подчеркнули, что все страдали от хронических заболеваний.  

"К сожалению, среди скончавшихся оказалась и медсестра, работница станции скорой помощи Фалешт Лидия Лунгу. Система здравоохранения потеряла отличного специалиста, который посвятил свою жизнь спасению жизни людей", - сообщили в ведомстве.

Минздрав выразил глубокое сожаление и соболезнование семье, родным и коллегам жертвы

По состоянию на четверг общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Молдове 1914 лабораторно-подтвержденных случаев. Тяжелобольных 195 человек, у 564 пациентов состояние несколько легче. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек.

Вместе с тем, общее количество выздоровевших достигло 235.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (706)

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