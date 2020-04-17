Особые обстоятельства: почему глава КС не согласен с решением суда

Вместе с фактическим аннулированием закона кабмина о поддержке граждан, КС обозначил пределы права правительства брать на себя роль центрального органа законодательной власти.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Конституционный суд объяснил положения ст. 106 Конституции (Принятие на себя ответственности правительством), но признал запрос депутата Серджиу Литвиненко растолковать соответствующую статью недопустимым.

Заявление о толковании ст. 106 Главного закона страны сопутствовало другому – также поданному оппозицией – о признании некоторых норм закона кабмина несоответствующими Конституции. Авторы запроса фактически пытались понять, должен ли премьер физически присутствовать на заседании парламента, когда представляет законопроект, утвержденный правительством, а также каким должно быть заседание – очередным или внеочередным. Депутаты подчеркнули, что Конституция не дает исчерпывающего ответа на этот вопрос.

"Премьер явился в парламент, где проходит очередная сессия, однако пленарное заседание не состоялось, соответственно проект не был представлен, как предусматривает Конституция, из-за отсутствия кворума", - привели в пример заседание от 2 апреля главного законодательного органа страны авторы запроса.

В Конституционном суде обратили внимание на то, что одной подачи в секретариат парламента проекта закона правительства недостаточно. Он должен быть представлен пленуму, иначе процесс взятия правительством на себя ответственности не будет соответствовать конституционным требованиям:

"Конституция не предусматривает никакого отступления от обязанности правительства взять на себя ответственность за проект закона на пленарном заседании парламента".

В суде настояли, что проведение пленарного заседания является обязательным элементом. В том случае, если парламент не проводит очередную сессию, депутаты должны быть созваны на внеочередную или специальную.

В итоге КС подчеркнул, что текст соответствующей статьи предельно ясен и не предусматривает никаких явных исключений. Таким образом, судьи признали запрос недопустимым.

С этим постановлением, однако, оказались не согласны председатель КС Владимир Цуркан и судья Эдуард Абабей. Авторы особого мнения подчеркнули, что суду следовало рассмотреть этот запрос сквозь призму режима чрезвычайного положения, действующего в стране. Судьи считают, что толкование ст. 106 Конституции исключило бы ситуацию, при которой на чаше весов оказалось бы состояние здоровья всех присутствующих в зале парламента. Оба подчеркнули, что КС даже не изучил возможность взятия ответственности правительством в условиях ЧП.

"Такой теоретический подход не предполагает возможность расширения смысла конституционного текста посредством толкования и его адаптации под серьезные общественные кризисы", - утверждают авторы мнения.

Цуркан и Абабий отметили, что КС посредством своего решения предпочел защите здоровья депутатов формальные парламентские процедуры, такие как обязанность представителя правительства лично присутствовать на пленуме при взятии ответственности кабмином.

Таким образом, судьи предложили свой вариант постановления, который, по их мнению, должен был одобрить КС:

"В чрезвычайных ситуациях, при наличии угрозы жизни и здоровью лиц, которые собираются в парламенте, если депутатам заранее отправляется текст проекта, отсутствие кворума считается обоснованным, а заседании исчерпанным с момента явки премьера или представителя правительства в зал заседаний".

Правительство 1 апреля одобрило под свою ответственность закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях режима чрезвычайного положения. Уже на следующий день, 2 апреля, премьер Ион Кику должен был представить норму пленуму парламента. Однако заседание не состоялось – не собрался кворум. Затем группа оппозиционных депутатов, чтобы не прибегать к процедуре вотума недоверия, оспорила некоторые поправки, содержащиеся в законе правительства, в Конституционном суде.

Но КС пошел еще дальше и признал неконституционным весь закон. Судьи аргументировали постановление тем, что была нарушена процедура взятия ответственности правительства переда парламентом, а это влияет на норму в целом.

В частности, согласно постановлению КС, отсутствие кворума на заседание парламента является несостоявшейся попыткой кабмина воспользоваться этим механизмом. Иными словами, законопроект не может считаться утвержденными. КС также обратил внимание, что на заедании 2 апреля норма, одобренная кабмином, де-факто не была представлена главному законодательному органу страны.

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