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Президент Республики Молдова Игорь Додон

Додон объяснил, как страна будет выходить из кризиса

© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)
74820
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200417/29918321/dodon-obyasnil-kak-strana-budet-vykhodit-iz-krizisa.html

Выход Молдовы из режима чрезвычайного положения, введенного в связи с распространением коронавируса, будет проходить в несколько этапов.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Уже в конце апреля некоторые виды экономической деятельности могут быть возобновлены. Но только если в ближайшие недели сохранится положительная динамика, касающаяся распространения COVID-19. Об этом в пятницу заявил президент Игорь Додон.

"Думаю, что будет несколько этапов выхода из этой сложной ситуации по борьбе с коронавирусом", - заявил глава государства.

По его словам, если положительная динамика распространения коронавируса сохранится, то уже в конце следующей недели может быть принято решение о послаблении ограничительных мер. В частности, в конце апреля могут заработать некоторые экономических агенты.

Коронавирус
© Sputnik / Алексей Даничев
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Следующий этап – прекращение действия режима чрезвычайного положения, предварительно 15 мая. На третьей стадии будут открыты образовательные учреждения, а на последней, когда исчезнут всякие риски, власти, вероятно, разрешат проведение различных массовых мероприятий. По словам Додона, уже в ближайшее время будет разработан план по выходу из кризиса. 

К утру пятницы в Молдове зарегистрированы 2019 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Еще 135 человек находятся на лечение дома. К настоящему моменту, в тяжелом состоянии в больницах - 143 пациента, у 572-х среднее состояние здоровья. В целом к настоящему моменту было проведено более девяти тысяч 800 тестов на коронавирус. Выздоровели 276 человек, а количество летальных исходов достигло 55.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)

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