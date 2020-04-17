Тэнасе о постановлении КС: оно будет иметь далеко идущие последствия

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Экс-глава КС раскритиковал постановление суда, признавшего несоответствующим Конституции закон кабмина о поддержке граждан и бизнеса в условиях чрезвычайного положения. По его словам, это решение будет иметь далеко идущие последствия. Об этом Тэнасе заявил для Sputnik Молдова.

По словам собеседника, взятие ответственности правительством не является классической процедурой законотворчества по той простой причине, что единственным уполномоченным утверждать законы институтом является парламент. Он подчеркнул, что этот механизм служит скорее проверкой политической поддержки кабинета министров.

"Разные правительства использовали этот инструмент в сложных ситуациях, чтобы утвердить некоторые проекты закона, избегая таким образом классической процедуры принятия норм и неудобных споров в парламенте", - подчеркнул Тэнасе.

Экс-председатель Конституционного суда напомнил, что бывали случаи, когда кабмин утверждал под свою ответственность даже закон о госбюджете. Однако, по его словам, в таких обстоятельствах прежние правительства пытались устранить парламент от процесса принятия решений: "это противоречит целям и логике механизма взятия ответственности".

Между тем, он раскритиковал постановление, согласно которому депутаты обязаны явится не заседание парламента, чтобы правительство могло представить проект поправок.

"Более того, логика КС несколько странная. Поскольку из неё следует, что парламент едва ли не нарушил право правительства представить проекты законов", - добавил Тэнасе.

По его словам, подобный подход противоречит логике парламентаризма, народного избранника нельзя принудить явиться на заседание и проголосовать "За" или "Против".

"Ведь с точки зрения парламентаризма неучастие в заседаниях является политической акцией, политическим голосованием. КС, мне кажется, продемонстрировал популистский подход, который связан с атмосферой, царящей внутри суда", - добавил Тэнасе.

Это постановление, по прогнозам экс-председателя КС, будет иметь далеко идущие последствия: "из него следует: если правительство берет на себя ответственность, его представитель должен удостовериться, что депутаты будут в зале.

В начале апреля правительство одобрило под свою ответственность закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях режима чрезвычайного положения. Уже на следующий день, 2 апреля, премьер Ион Кику должен был представить норму пленуму парламента. Однако заседание не состоялось – не собрался кворум. Затем группа оппозиционных депутатов, чтобы не прибегать к процедуре вотума недоверия, оспорила некоторые положения, содержащиеся в законе правительства, в Конституционном суде.

Но КС пошел еще дальше и признал неконституционным весь закон. Судьи аргументировали свое постановление тем, что была нарушена процедура взятия ответственности правительства переда парламентом, а это влияет на норму в целом.

В частности, согласно постановлению КС, отсутствие кворума на заседание парламента является несостоявшейся попыткой кабмина воспользоваться этим механизмом. Иными словами, законопроект не может считаться утвержденным. КС также обратил внимание, что на заедании 2 апреля норма, одобренная кабмином, де-факто не была представлена главному законодательному органу страны.

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