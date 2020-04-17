Свободные экономические зоны постепенно возобновляют работу

Экономическая активность в Молдове начинает оживать даже в условиях действия режима чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Деятельность крупных компаний-резидентов свободных экономических зон будет возобновлена. Об этом заявили в министерстве экономики.

Как сообщили в ведомстве, министр Серджиу Райлян провел видеоконференцию с администраторами СЭЗ, в ходе которой его уведомили о трудностях, с которыми сталкиваются компании-резиденты, а также о способах решения проблемы.

Таким образом, руководство зон сообщило, что все компании строго соблюдают санитарные требования, в контексте пандемии активность резидентов либо сократилась, либо и вовсе сошла на нет. Так, в СЭЗ Унгены из 42 резидентов работают 10, 25 полностью приостановил свою деятельность, еще 7 частично. В результате из 2930 сотрудников работают только 180.

Администрация кишиневской СЭЗ "Expo-Business" сообщила, что из 51 компании продолжают работать 13, а 38 приостановили свою деятельность. Тем временем, менеджеры Fujikura Automotive уже сообщили о намерении возобновить работу 21 апреля. Также со следующей недели резиденты бельцкой СЭЗ Draexlmaier, Sumitomo Electric Bordnetze SE, Gebauer&Griller перезапустят производственные процессы.

В министерстве экономики сообщили, что среди главных причин приостановления деятельности компаний – недостаток сырья, а также спроса. Между тем, глава ведомства настоял на том, что здоровье работников компаний должно быть в приоритете:

"Крупные компании, в частности, действующие в области автомобилестроения, зависимы внешних рисков. Будем надеяться, что в ближайшие месяцы крупная промышленность возобновит работу. А до тех пор, следует защищать работников, потому что они обеспечивают работу предприятий".

В итоге он подчеркнул, что для предотвращения недостатка ликвидности, с которым сталкиваются резиденты СЭЗ, они смогут воспользоваться льготными кредитными линиями из внешних ресурсов посредством местных коммерческих банков и организаций по развитию сектора малого и среднего бизнеса.

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