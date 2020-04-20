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Тюремная камера

Убил отца на Пасху: жителю Драсличен грозит пожизненное заключение

© CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200420/29953290/ubil-ottsa-na-paskhu-zhitelyu-draslichen-grozit-pozhiznennoe-zaklyuchenie.html

Тридцатичетырехлетний сын избивал своего 59-летнего отца металлической трубой, пока тот не скончался в собственном доме.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Трагедия произошла в селе Драсличень Криулянского района на Пасху. О преступлении сообщил в полицию местный житель.

Генеральный инспекторат полиции.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным правоохранительных органов, жертва вместе со своим сыном и женой распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между отцом и подозреваемым возникла сора. Затем молодой человек схватился за железную трубу и нанес многочисленные удары в область головы жертвы. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства трагедии. Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

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