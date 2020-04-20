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Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

В Молдове подтверждены еще 76 случаев заболевания COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (783)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200420/29953562/v-moldove-podtverzhdeny-esche--sluchaev-zabolevaniya-covid-19.html

Общее число людей, инфицированных коронавирусом нового типа, в Республике Молдова достигло 2548 человек.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. К вечеру понедельника в Молдове, после обработки 199 тестов, зарегистрированы еще 76 новых пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Были изучены все собранные анализы. Таким образом были зафиксированы 76 случаев передачи вируса внутри страны", - заявила глава ведомства. 

По данным Минздрава, в понедельник диагноз подтвердился у шести работников системы здравоохранения: у одного врача, трех медсестер, а также один выявленный случай среди вспомогательного персонала. Кроме того, к вечеру 20 апреля были зафиксированы еще две смерти от COVID-19. Речь идет 73-летней жительнице Бендер и 62-летнем жителе Тирасполя.  

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2548 случаев. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 70 человек. Выздоровели 478 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (783)

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