В Молдове подтверждены еще 76 случаев заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. К вечеру понедельника в Молдове, после обработки 199 тестов, зарегистрированы еще 76 новых пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Были изучены все собранные анализы. Таким образом были зафиксированы 76 случаев передачи вируса внутри страны", - заявила глава ведомства.

По данным Минздрава, в понедельник диагноз подтвердился у шести работников системы здравоохранения: у одного врача, трех медсестер, а также один выявленный случай среди вспомогательного персонала. Кроме того, к вечеру 20 апреля были зафиксированы еще две смерти от COVID-19. Речь идет 73-летней жительнице Бендер и 62-летнем жителе Тирасполя.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2548 случаев. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 70 человек. Выздоровели 478 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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