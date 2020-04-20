Додон: из кризиса мы выйдем только вместе, а не по отдельности

Президент Молдовы Игорь Додон призывает страны к сплочению для борьбы с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Главным оружием против кризиса, спровоцированного COVID-19, является взаимная помощь. Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, прибывшее накануне в Молдову российское судно "Руслан" является ярким примером международного сотрудничества для противодействия пандемии.

"Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты", - подчеркнул Додон.

Президент отметил, что необходимый системе здравоохранения груз оплатили правительство, экономические агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица.

"Мы все попали в пандемию - весь мир. И выйдем мы только вместе, а не по отдельности", - заявил Додон.

Борт был предоставлен РФ бесплатно для доставки в Молдову из Китая более 50 тонн медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

Медицинский груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

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