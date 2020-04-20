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Президент Игорь Додон.

Додон: из кризиса мы выйдем только вместе, а не по отдельности

© Photo : Facebook / Igor Dodon
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (779)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200420/29954070/dodon-iz-krizisa-my-vyydem-tolko-vmeste-a-ne-po-otdelnosti.html

Президент Молдовы Игорь Додон призывает страны к сплочению для борьбы с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Главным оружием против кризиса, спровоцированного COVID-19, является взаимная помощь. Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон.  

Российское судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Российское воздушное судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая

По словам главы государства, прибывшее накануне в Молдову российское судно "Руслан" является ярким примером международного сотрудничества для противодействия пандемии.

"Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты", - подчеркнул Додон.

Президент отметил, что необходимый системе здравоохранения груз оплатили правительство, экономические агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица.

"Мы все попали в пандемию - весь мир. И выйдем мы только вместе, а не по отдельности", - заявил Додон.

Борт был предоставлен РФ бесплатно для доставки в Молдову из Китая более 50 тонн медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.
Медицинский груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (779)

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