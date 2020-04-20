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Машина скорой помощи, Covid-2019 - иллюстративное фото

Еще один населенный пункт в Молдове закрывается на карантин

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (783)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200420/29954569/sche-odin-naselennyy-punkt-v-moldove-zakryvaetsya-na-karantin.html

Ограничительные меры введены в селе Брынзень, Единецкого района, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В остальных населенный пунктах, где карантин был введен ранее, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

Карантин. Глодянский район.
© Photo : Facebook / Ion Cojocari
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По словам председателя кабмина, предпринятые меры должны сократить риски распространения вируса среди жителей Брынзен. Кроме того, продолжил Кику, в городах Сорока, Штефан-Водэ и Глодяны, а также в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ, ситуация улучшилась. Во всех пяти населенных пунктах ранее был введен карантин.

"В общих чертах, в этих населенных пунктах ситуация стабилизируется", - заявил председатель правительства.

В понедельник вечером общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2548 случаев. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 70 человек. Выздоровели 478 пациентов.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (783)

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