Еще один населенный пункт в Молдове закрывается на карантин

Ограничительные меры введены в селе Брынзень, Единецкого района, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В остальных населенный пунктах, где карантин был введен ранее, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

По словам председателя кабмина, предпринятые меры должны сократить риски распространения вируса среди жителей Брынзен. Кроме того, продолжил Кику, в городах Сорока, Штефан-Водэ и Глодяны, а также в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ, ситуация улучшилась. Во всех пяти населенных пунктах ранее был введен карантин.

"В общих чертах, в этих населенных пунктах ситуация стабилизируется", - заявил председатель правительства.

В понедельник вечером общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2548 случаев. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 70 человек. Выздоровели 478 пациентов.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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