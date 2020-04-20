Власти ограничили доступ в село Брынзень в связи с коронавирусом

У въездов в населенный пункт размешены три пропускных пункта, где дежурят 36 спасателей, полицейских и военнослужащих

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Карантин в селе Брынзень продлится предварительно две недели. Это в том случае, если динамика распространения коронавируса будет отрицательной.

У въездов в село были установлены три пропускных пункта. Там для обеспечения безопасности и защиты граждан дежурят 36 спасателей, полицейских и военнослужащих. Кроме того, в село переброшены 10 единиц спецтехники.

В генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что доступ на территорию населенного пункта разрешен только аварийным бригадам и работникам служб по поддержанию инфраструктуры.

"Людей просят не выходить из дома, соблюдать социальную дистанцию, а в случае появления симптомов, характерных коронавирусу, немедленно обратиться в компетентные органы", - заявили в инспекторате по ЧС.

В понедельник в селе Брынзень Единецкого района был введен карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. К настоящему моменту ограничительные меры также действуют в городах Сороки, Штефан-Водэ и Глодяны, а также в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ.

В понедельник вечером общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2548 случаев. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 70 человек. Выздоровели 478 пациентов.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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