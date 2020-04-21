Кабмин утвердил проект ратификации договора о займе с РФ и МВФ

Общий объем предоставляемых республике кредитов составляет около 8 миллиардов леев. Эти средства пойдут на покрытие запланированного дефицита бюджета.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Договор о займе с Международным валютным фондом и Россией после утверждения правительством должен ратифицировать парламент. Соответствующий проект кабмин одобрил во вторник.

По словам министра финансов Серджиу Пушкуца, российский заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый транш будет выделен не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Премьер Ион Кику, подчеркнул, что эти средства являются жизненно важными для республики.

"Запланированный дефицит бюджета составляет 16,2 миллиарда леев. Кредиты от России и МВФ являются единственными источниками финансирования этого дефицита", - сказал Кику.

В ходе заседания кабинет министров одобрил также проект соглашения с Международным валютным фондом о кредитовании. Договор предусматривает, что средства будут выделены Молдове посредством инструмента ускоренного финансирования и механизма ускоренного кредитования. Совокупный объем средств составляет около 233 миллионов долларов.

Председатель правительства отметил, что власти продолжают вести переговоры с различными международными финансовыми институтами. По его словам, любое привлечение финансов на выгодных условиях пойдет только на пользу гражданам страны.

На 2020 год запланированный дефицит государственного бюджета Молдовы был увеличен более, чем в два раза и составил около 16 миллиардов леев, что равняется 7,52% от ВВП.

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