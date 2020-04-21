Минэкономики разработало дополнительные меры для поддержки бизнеса

Инструменты прежде всего направлены на поддержку малых и средних компании, стратегических предприятий и тех, что пострадали от кризиса.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Министерство экономики выработало пакет мер по поддержке отечественных предприятий, а также программу политик в посткризисный период для восстановления экономики. Программа была представлена главой ведомства Серджиу Райляну на брифинге во вторник.

По словам министра экономики, речь идет налоговых и финансово-банковских мерах, а также об инструментах субсидирования молдавских компаний для смягчения последствий от кризиса, спровоцированного пандемией.

Также была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители министерства экономики, Нацбанка, экономического совета при главе кабинета министров, бизнес-ассоциаций и экономические эксперты. Им предстоит разработать план по возобновлению работы экономики. Глава ведомства сообщил, что для этих целей будут выделены различные гранты. Общий объем средств - 100 миллионов леев.

Райлян подчеркнул, что в процессе поиска ресурсов были проведены переговоры со всеми международными финансовыми институтами.

"Они выразили готовность расширить и скорректировать механизмы финансирования предпринимателей, пострадавших от этого кризиса", - сказал министр.

Однако, по его словам, приоритетом будут обладать малые и средние компании, а также стратегические предприятия.

На 2020 год запланированный дефицит государственного бюджета Молдовы был увеличен более, чем в два раза и составил около 16 миллиардов леев, что равняется 7,52% от ВВП. При этом правительство одобрило во вторник проект ратификации соглашения о займах с Россией и Международным валютным фондом. Совокупный объем кредитования составляет около 8 миллиардов леев. Это средства пойдут на финансирование бюджетного дефицита.

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