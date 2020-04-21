18:21 21 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Денежные купюры

Двое кишиневских полицейских попались на вымогательстве

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Молдове
Получить короткую ссылку
261 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200421/29963994/dvoe-kishinevskikh-politseyskikh-popalis-na-vymogatelstve.html

Сотрудники правоохранительных органов пытались получить 3 тысячи евро от фигурантов уголовного дела о торговле наркотиками.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Полицейские подозреваются в извлечении выгоды из влияния, сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Сотрудники НАЦ задержали чиновника за взятку.
© Photo : Serviciul de presă al CNA
Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

По данным источника, двое правоохранителей вымогали у фигурантов уголовного дела о торговле наркотиками крупную сумму в европейской валюте под предлогом того, что они якобы могут повлиять на следствие.

"Изначально полицейские требовали 3 тысячи евро, однако впоследствии они условились на сумме в 1,5 тысяч евро", - отметили в НЦБК.

Мздоимцы были пойманы с поличным, в момент получения денег. К настоящему моменту они задержаны на 72 часа, а следователи выясняют все обстоятельства дела. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сложно в это поверить: какие взятки дают граждане Молдовы
Какие взятки берут патрульные полицейские: диапазон сумм удивляет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спортсменка Марием Хомрани во время домашней тренировки во время самоизоляции в Тунисе.
Как поддерживают форму профессиональные атлеты и танцоры на самоизоляции
Российская полевая биолаборатория начала работу в Италии.
Российская полевая биолаборатория начала работу в Италии
Чем заняться на карантине.
Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться