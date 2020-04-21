Двое кишиневских полицейских попались на вымогательстве

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Полицейские подозреваются в извлечении выгоды из влияния, сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК).

По данным источника, двое правоохранителей вымогали у фигурантов уголовного дела о торговле наркотиками крупную сумму в европейской валюте под предлогом того, что они якобы могут повлиять на следствие.

"Изначально полицейские требовали 3 тысячи евро, однако впоследствии они условились на сумме в 1,5 тысяч евро", - отметили в НЦБК.

Мздоимцы были пойманы с поличным, в момент получения денег. К настоящему моменту они задержаны на 72 часа, а следователи выясняют все обстоятельства дела.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova