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Открыта вторая взлетно-посадочная полоса в Кишиневском аэропорту

Точное расписание чартеров, которые вернут граждан Молдовы на родину

© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200421/29965771/tochnoe-raspisanie-charterov-kotorye-vernut-grazhdan-moldovy-na-rodinu.html

Места в самолетах займут наши земляки, которые предварительно заполнили анкеты и отправили их посольству РМ в стране пребывания.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел опубликовало точный график чартерных авиарейсов, которые будут совершены в период с 22 по 25 апреля.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Из Италии на чартере вернулись в страну 218 граждан Молдовы

На этот период запланированы следующие полеты:  

Лондон – Кишинев: 22 апреля, время вылета 18:00;

Москва – Кишинев: 23 апреля, время вылета 14:00;

Милан – Кишинев: 23 апреля, время вылета 18:10;

Ницца – Кишинев: 24 апреля, время вылета 14:00;

Париж – Кишинев: 24 апреля, время вылета 19:00;

Москва – Кишинев: 25 апреля, время вылета 14:00;

Барселона – Кишинев: 25 апреля, время вылета 19:00.

В МИДЕИ ожидают, что таким образом домой доберутся свыше тысяч наших земляков.    

Согласно решению Нацкомиссии по ЧС от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы в государстве, где они находятся. 

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