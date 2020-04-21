Телеканалы будут транслировать школьные уроки в период ЧП

Предметы школьной программы будут ежедневно транслироваться на всех молдавских телеканалах по 15 минут на государственном и русском языках.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik.Таким образом власти намерены обеспечить соблюдение права учащихся на образование. Соответствующие решение принял во вторник Совет по телерадиовещанию.

Там подчеркнули - хотя интернет и является наиболее удобной для этих целей площадкой, однако не у всех жителей страны есть доступ в сеть. В этой связи было принято решение обратится к помощи телеканалов.

В итоге КСТР распределил уроки школьной программы в следующем порядке: Moldova и Găgăuzia Radio Televizionu будут транслировать предметы для выпускников 9-х и 12-х классов, Moldova 2 – для учащихся 1 – 7-х классов, TVR Moldova – 10 класса, RTR Moldova – 11 класса, Canal 2 – 1 класса, Canal 3 – 2 класса, Primul în Moldova – 3 класса, CTC Mega – 4 класса, NTV Moldova – 5 класса, Prime TV – 6 класса, Jurnal TV – 7 класса, TV8 – 8 класса.

Вместе с тем, во вторник кишиневская администрация запустила платформу по дистанционному обучению. На первом этапе библиотека будет содержать около 2500 видеоуроков, а на втором этапе - около 4500 уроков для учащихся 1-12 классов по 15 дисциплинам, включая реальный/гуманитарный профили.

К настоящему моменту в Молдове действует чрезвычайное положение и "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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