Положительная оценка: проекты о займе РФ и МВФ направлены парламенту

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам дала положительную оценку проектам соглашения о займе с РФ и МВФ.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Депутатам предстоит рассмотреть вопрос ратификации договоров о кредитовании с Россией и Международным валютным фондом. Положительную оценку проектам дала парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам в среду.

Таким образом, проект о займе МВФ включает инструменты ускоренного механизма и ускоренного кредитования. Общая сумма – более 233 миллионов долларов.

По словам главы Минфина Серджиу Пушкуца, части средств от МВФ уже переведена на счета Национального банка Молдовы.

"Однако министерство финансов не может управлять этими средствам, пока договор не будет ратифицирован", - сказал министр.

Кроме того, депутаты дали положительную оценку соглашению о кредитовании с Россией. Согласно положениям контракта, заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый транш будет выделен не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета, он оценивается 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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