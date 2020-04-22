ЕС выделит Молдове 100 миллионов евро для борьбы с последствиями кризиса

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Европейский союз готовится выделить Молдове 100 миллионов евро для борьбы с кризисом, спровоцированным пандемией. В Еврокомиссии подчеркнули, что деньги будут выделены в форме займа.

Из пресс-релиза следует, что средства решено выделять в течение года в форме кредитов на очень выгодных условиях, чтобы помочь странам-партнерам решить срочные экономические проблемы. Ожидается, что фонд будет распределен следующим образом: Албания получит 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина – 250 миллионов, Грузия 150 миллионов, Косово – 100 миллионов, Молдова – 100 миллионов, Украина 1,2 миллиарда. Однако, прежде размер фонда должны утвердить Европарламент и Евросовет.

Решение Еврокомиссии прокомментировал и премьер Ион Кику.

"Мы предложим выделить эти деньги на оснащение больниц Молдовы современным оборудованием. Ведь, помимо коронавируса, граждане страны страдают от онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых и многих других. Пришло время правильно расставлять приоритеты", - подчеркнул глава кабмина.

В среду парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам дала положительную оценку проектам соглашения о займе с РФ и МВФ. Проект кредитования с Международным валютным фондом включает инструменты ускоренного финансирования, а также механизм ускоренного кредитования. Общая сумма договора – более 233 миллионов долларов.

Кроме того, был одобрен проект российского займа. Соглашение предусматривает, что кредит будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый из них будет выделен не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета, он оценивается 7,52 % от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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