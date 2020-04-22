В Молдове подтверждены еще 164 случая заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. К вечеру среды в Молдове, после обработки 696 тестов зарегистрированы еще 164 новых пациента, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"В 5 случаях вирус был завезен в страну из Польши и Российской Федерации, остальные эпизоды заражения произошли внутри республики", - заявила Думбрэвяну.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778-и. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 75 человек.

Президент Молдовы Игорь Додон и глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщили, что в очагах распространения коронавируса в республике начнется массовое тестирование населения на наличие в организме COVID-19.

Пробы возьмут у жителей населенных пунктов, закрытых на карантин, медработников и врачей, занимающихся лечением пациентов с подтвержденными случаями коронавируса, некоторых пожилых людей с характерными симптомами вирусных заболеваний и лиц, контактировавших с ними. Детали власти обещали представить в ближайшее время.

Массовое тестирование групп граждан начнется с понедельника, 27 апреля, сообщила Думбрэвяну.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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