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Сотрудник центра по проведению спасательных операций проводит обработку помещений

В Молдове подтверждены еще 164 случая заболевания COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (827)
132510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200422/29978722/v-moldove-podtverzhdeny-esche-66-sluchaev-zabolevaniya-covid-19.html

Общее количество людей, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло в Республике Молдова 2778-и.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. К вечеру среды в Молдове, после обработки 696 тестов зарегистрированы еще 164 новых пациента, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"В 5 случаях вирус был завезен в страну из Польши и Российской Федерации, остальные эпизоды заражения произошли внутри республики", - заявила Думбрэвяну. 

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778-и. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 75 человек.

Ученый из лаборатории.
© AP Photo / Andrew Harnik
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Президент Молдовы Игорь Додон и глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщили, что в очагах распространения коронавируса в республике начнется массовое тестирование населения на наличие в организме COVID-19.

Пробы возьмут у жителей населенных пунктов, закрытых на карантин, медработников и врачей, занимающихся лечением пациентов с подтвержденными случаями коронавируса, некоторых пожилых людей с характерными симптомами вирусных заболеваний и лиц, контактировавших с ними. Детали власти обещали представить в ближайшее время.

Массовое тестирование групп граждан начнется с понедельника, 27 апреля, сообщила Думбрэвяну.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (827)

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