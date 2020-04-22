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Пустынный Кишинев.

Период "постковид": Додон объяснил, как страна будет выходить из кризиса

© Sputnik
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200422/29979935/period-postkovid-dodon-obyasnil-kak-strana-budet-vykhodit-iz-krizisa.html

Власти всерьез озаботились восстановлением экономической активности и разрабатывают меры для постепенного выхода из критической ситуации, спровоцированной пандемией.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Возвращение граждан и экономических агентов Молдовы к нормальной жизни будет проходить в несколько этапов, заявил на брифинге в среду президент Игорь Додон.  

Долар
© AP Photo / LM Otero
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По словам главы государства, к настоящему моменту власти разрабатывают план по выходу страны их кризиса. Речь идет о возобновлении некоторых видов экономической деятельности, которые ранее были прекращены в связи с пандемией.

Додон подчеркнул, что изменения будут вводиться последовательно, каждые две недели. Первый этап запланирован, начиная с 27 апреля.

"Нам предстоит разработать меры в поддержку экономической активности в период "постковид". Мы прекрасно понимаем, что экономический кризис только вступает в свою силу, а мы к нему должны быть готовы", - отметил Додон.

Студентки в швейном цехе во время шитья защитных масок
© Sputnik / Максим Богодвид
Пошив масок.

Президент подчеркнул, что каждые две недели будут подводиться итоги, в зависимости от которых власти либо будут вводить ограничения, либо смягчения режима ЧП.

"Речь не идет о послаблениях, а о восстановлении нормальной работы некоторых секторов", - добавил Додон.

В среду вечером общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778 случаев. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 75 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (827)

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