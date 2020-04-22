Период "постковид": Додон объяснил, как страна будет выходить из кризиса

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Возвращение граждан и экономических агентов Молдовы к нормальной жизни будет проходить в несколько этапов, заявил на брифинге в среду президент Игорь Додон.
Додон подчеркнул, что изменения будут вводиться последовательно, каждые две недели. Первый этап запланирован, начиная с 27 апреля.
"Нам предстоит разработать меры в поддержку экономической активности в период "постковид". Мы прекрасно понимаем, что экономический кризис только вступает в свою силу, а мы к нему должны быть готовы", - отметил Додон.
Президент подчеркнул, что каждые две недели будут подводиться итоги, в зависимости от которых власти либо будут вводить ограничения, либо смягчения режима ЧП.
"Речь не идет о послаблениях, а о восстановлении нормальной работы некоторых секторов", - добавил Додон.
В среду вечером общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778 случаев. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 75 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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