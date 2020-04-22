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Железнодорожный вокзал. Архивное фото

Железная дорога Молдовы приостанавливает работу

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200422/29980492/zhdm-prekraschaet-rabotu.html

Соответствующая мера является временной и уже в ближайшем будущем предприятие восстановит свою деятельность.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Железное сообщение приостановлено на период с 23 по 27 апреля, это ограничение коснется движения товарных составов, сообщили в ЖДМ.

поезд Кишинев - Яссы.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В пресс-службе предприятия отметили, что решение было принято в связи с существенным сокращением грузоперевозок.

"Все запросы экономических агентов о загрузке либо разгрузке вагонов будут обеспечены", - добавил источник.

В ЖДМ подчеркнули, что предпринятая мера носит временный характер.

На предприятии рассчитывают, что за неделю на станциях накопится достаточное количество грузов.

Далее движение "товарняков" будет осуществляться, исходя из реальных объемов работы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)

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