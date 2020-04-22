Количество летальных исходов от COVID-19 достигло 76

Пациент был госпитализирован еще 18 апреля и, как многие другие умершие, страдал от многочисленных хронических заболеваний.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В Молдове зафиксирована еще одна смерть от коронавируса, сообщили в среду вечером в Минздраве.

По данным ведомства, жертвой оказался 62-летний житель Комрата, который был госпитализирован 18 апреля. В Минздраве сообщили, что мужчина страдал от сосудистых заболеваний мозга, также у него был диагностирован отек легких и головного мозга.

В среду вечером, после проведения 696 тестов, в Молдове были зафиксированы 164 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778-и. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 76 человек.

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