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машина скорой помощи

Количество летальных исходов от COVID-19 достигло 76

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200422/29981116/kolichestvo-letalnykh-iskhodov-ot-covid-19-dostiglo-76.html

Пациент был госпитализирован еще 18 апреля и, как многие другие умершие, страдал от многочисленных хронических заболеваний.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В Молдове зафиксирована еще одна смерть от коронавируса, сообщили в среду вечером в Минздраве.

Сотрудник центра по проведению спасательных операций проводит обработку помещений
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове подтверждены еще 164 случая заболевания COVID-19

По данным ведомства, жертвой оказался 62-летний житель Комрата, который был госпитализирован 18 апреля. В Минздраве сообщили, что мужчина страдал от сосудистых заболеваний мозга, также у него был диагностирован отек легких и головного мозга. 

В среду вечером, после проведения 696 тестов, в Молдове были зафиксированы 164 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2778-и. Выздоровели 560 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 76 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (830)

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