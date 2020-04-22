Курс на четверг: основные валюты "подвинули" молдавский лей

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 апреля.
Таким образом, доллар перевалит за отметку в 18 леев и будет стоить 18.1407 лея.
Незначительно, но подорожает украинская гривна, она установится на отметке в 0.6713 национальной платежной единицы.
Укрепится румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4.0752 лея.
Также несколько вырастет в цене российский рубль, он станет эквиваленте 0.2375 молдавского лея.
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