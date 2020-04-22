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Молдавские леи

Курс на четверг: основные валюты "подвинули" молдавский лей

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200422/29981939/Kurs-na-chetverg-osnovnye-valyuty-podvinuli-moldavskiy-ley.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 апреля. 

Таким образом, доллар перевалит за отметку в 18 леев и будет стоить 18.1407 лея.

Долар
© AP Photo / LM Otero
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Заметно подрастет и европейская валюта, сразу на 30 банов, - до 19.7199 лея.

Незначительно, но подорожает украинская гривна, она установится на отметке в 0.6713 национальной платежной единицы. 

Укрепится румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4.0752 лея.

Также несколько вырастет в цене российский рубль, он станет эквиваленте 0.2375 молдавского лея.

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