Курс на четверг: основные валюты "подвинули" молдавский лей

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 апреля.

Таким образом, доллар перевалит за отметку в 18 леев и будет стоить 18.1407 лея.

Заметно подрастет и европейская валюта, сразу на 30 банов, - до 19.7199 лея.

Незначительно, но подорожает украинская гривна, она установится на отметке в 0.6713 национальной платежной единицы.

Укрепится румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4.0752 лея.

Также несколько вырастет в цене российский рубль, он станет эквиваленте 0.2375 молдавского лея.

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