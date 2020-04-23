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Заседание парламента

Парламент рассмотрит в четверг проекты соглашений о займе РФ и МВФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200423/29976357/parlament-rassmotrit-v-chetverg-proekty-o-zayme-rf-i-mvf.html

Последнее слово в вопросе кредитования Молдовы со стороны России и Международного валютного фонда принадлежит народным избранникам.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. В повестке дня главного законодательного органа страны фигурируют восемь вопросов, часть из них касается внешних кредитов, а другая - проекта поправок к Закону о госбюджете, разработанных правительством. 

Долар
© AP Photo / LM Otero
Положительная оценка: проекты о займе РФ и МВФ направлены парламенту

Таким образом, проект соглашения с Международным валютным фондом о займе включает инструмент ускоренного финансирования, а также механизм ускоренного кредитования. Общая сумма договора – более 233 миллионов долларов. Также будет рассмотрен проект соглашения с Россией. Согласно положениям контракта, заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый выделят не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета он оценивается в 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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