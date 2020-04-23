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Погодные рекорды Молдовы 23 апреля

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1096)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200423/29981231/pogodnye-rekordy-moldovy-23-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Наиболее теплым 23 апреля на территории Молдовы было семьдесят лет тому назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,5 градуса. 

А минимальное значение 23 апреля на территории Молдовы было зарегистрировано в 1909 году. Тогда термометры показали -1,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 28,8 градуса по Цельсию. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1096)

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