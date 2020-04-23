Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о российском кредите

Соглашение о российском кредите предусматривает, что заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг утвердили сразу в двух чтениях соглашение о российском кредите. Инициативу поддержали 56 депутатов.

Договор о кредитовании с Россией оказался своеобразным яблоком раздора в рядах парламентариев. У фракции ПДС и группы Pro Moldova возникли многочисленные вопросы к соглашению.

Первой выступила с требованием отложить соответствующий вопрос группа Pro Moldova. Депутат Серджиу Сырбу заявил, что конституционность соглашения была оспорена в Конституционном суде. С такой же инициативой, выступила и фракция ПДС, но депутата Игоря Гросу, как и Сырбу, пленум не поддержал, представив свои доводы о необоснованности выдвигаемых претензий. Далее Гросу, выступил еще с тремя инициативами. Сначала он потребовал заслушать в парламенте министра экономики Серджиу Райляну, затем министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цулю, а также министра сельского хозяйства Иона Пержу. Но большинство парламентариев не нашло достаточного количества доводов для подобных слушаний.

Тем временем, профильные комиссии – парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам и парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции – дали положительную оценку проекту соглашения.

В итоге, голосами 56 депутатов договор о кредитовании был ратифицирован. Но с одной поправкой. Ее предложил депутат-демократ Думитру Дьяков:

"Она предусматривает, что не может быть ни одного кредита, гарантированного правительством без того, что бы парламент не был уведомлен", - заявил Дяьков.

Соглашение, между тем, предусматривает, что заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый выделят не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых. Ожидается, что средства уйдут на финансирование дефицита бюджета.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета он оценивается в 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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