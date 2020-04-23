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Парламент утвердил кредитное соглашение с МВФ

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200423/29988123/parlament-utverdil-soglashenie-o-zayme-s-imf.html

Парламентарии ратифицировали и договор с МВФ, деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. За ратификацию кредитного соглашения с МВФ проголосовало большинство фракций на заседании парламента в четверг. Средства, выделенные фондом, как и российский кредит, уйдут на финансирование дефицита государственного бюджета.

Договор с Международным валютным фондом включает в себя включает инструмент ускоренного финансирования, а также механизм ускоренного кредитования. Общая сумма договора – более 233 миллионов долларов.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о российском кредите

В четверг парламент также ратифицировал соглашение о российском кредите в 200 миллионов евро. Заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро. Первый выделят не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Общая сумма сума займов, в пересчете на молдавскую национальную валюту, составляет около 8 миллиардов леев. Они будут использованы для покрытия дефицита государственного бюджета.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета он оценивается в 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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