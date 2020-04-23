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Здание Конституционного суда Молдавии

КС приостановил действие закона о кредитном соглашении с Российской Федерацией

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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22102
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200423/29996265/KS-priostanovil-deystvie-zakona-o-kreditnom-soglashenii-s-Rossiyskoy-Federatsiey.html

Место Цуркана во главе КС займет судья Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя КС выступили его коллеги Николай Рошка и Люба Шова.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Конституционный суд сместил в четверг председателя Владимира Цуркана и заблокировал получение российского кредита.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: оппозиция доходит до абсурда в вопросе о российском кредите

Конституционный суд Молдовы принял в четверг запрос представителей депутатской группы Pro Moldova и приостановил действие Соглашения между Молдовой и Россией о предоставлении кредита в размере 200 миллионов евро.

На сайте ведомства появилось сообщение, что главе Конституционного суда Владимиру Цуркану выдвинут вотум недоверия. 

"Конституционный суд 23 апреля постановил, что Владимир Цуркан смещается с должности председателя КС, поскольку ему выдвинут вотум недоверия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

Место Цуркана займет судья Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя КС выступили его коллеги Николай Рошка и Люба Шова.

Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года.

Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг утвердили сразу в двух чтениях соглашение о российском кредите. Инициативу поддержали 56 депутатов. Соглашение предусматривает, что Россия предоставит Молдове кредит в размере 200 млн евро под 2% годовых, на 10 лет. Первый транш в сумме 100 млн евро  должна была быть перечислена в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.

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