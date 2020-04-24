Президент Молдовы прокомментировал решение КС об отмене кредита от России

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что решение по закону о получении российского кредита КС примет на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Глава республики Игорь Додон не может подписать закон о получении кредита до его утверждения в Конституционном суде.

В четверг вечером стало известно, что судебная инстанция приостановила вступление в силу соответствующего закона. А ранее парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Россией о кредите в 200 миллионов евро. За это решение проголосовали 56 депутатов.

"КС приостановил вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным", — заявил Додон в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Додон выразил надежду, что Конституционный суд все же понимает необходимость кредита от России.

По его словам, республике необходим кредит и от России, и от других партнеров. Президент отметил, что решение по этому вопросу КС примет во вторник.

В четверг парламент Молдовы также утвердил кредитное соглашение с МВФ.

Договор с Международным валютным фондом включает в себя инструмент ускоренного финансирования, а также механизм ускоренного кредитования. Общая сумма договора – более 233 миллионов долларов.

Политолог Корнелиу Чуря, комментируя нынешнюю экономическую ситуацию, отметил, что собственных средств, и даже денег с учетом кредита МВФ Молдове никак не хватит для реализации всех взятых на себя государством обязательств по исполнению бюджета.

Он заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что сама постановка вопроса о том, какой из двух кредитов выгоднее, вполне в духе оппозиции, так как затрагивает геополитику — любимый козырь оппозиции.

По его мнению, этим заявлением правые только доказывают свою зависимость от Запада и полную готовность отстаивать западные интересы, даже если это противоречит интересам Молдовы. В то же время, есть действительно ряд неясностей с российским кредитом, ряд моментов, не понятных обывателю, на чем и пытается "выехать" оппозиция.

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