COVID-19 в Молдове: вылечилось еще 94 человека

В Молдове продолжают вылечивать пациентов с подтвержденным коронавирусом. На утро пятницы из больниц выписаны еще 94 человека.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В Молдове еще 94 пациента излечились от коронавируса, сообщила на брифинге в пятницу министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего в период пандемии выздоровело 755 человек", - уточнила глава Минздрава.

Как отметила Думбрэвяну, в стране на данный момент 2 тысячи 926 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Всего проведено 13 тысяч 691 тест.

Среди заболевших в 139 случаях речь идет об "импорте" вируса, остальные случаи заражения произошли внутри страны.

По словам министра, 214 пациентов остаются в больницах в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

"Мы продолжаем тактику, которую начали недавно. Мы более интенсивно тестируем людей в очагах заражения. Сейчас есть еще один очаг, речь идет о центре для людей с ограниченными возможностями в селе Кочиеры", - подчеркнула глава Минздрава.

По ее словам, там обнаружили 11 случаев коронавируса (3 - у сотрудников, 8 - у пациентов). Теперь всех в этом центре протестируют на COVID-19.

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