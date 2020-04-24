Трагедия армянского народа – и спустя 105 лет боль не утихла

Молдова должна рано или поздно стать в один ряд со многими странами, в том числе Россией, Германией, Италией, Канадой, Аргентиной и другими государствами, признавшими страшные события 1915 года геноцидом, отметил руководитель армянской общины РМ Гайк Вартанян.

КИШИНЕВ, 24 апр –Sputnik. Боль армян не утихнет. В четверг отмечалась скорбная дата – 105 годовщина геноцида армян. В этом году из-за ситуации с коронавирусом не проходили масштабные памятные мероприятия, но о жертвах трагедии 1915 года не забыли.

На официальном уровне Молдова не высказала свою позицию по признанию Геноцида армян в 1915 году.

Тем не менее, депутат законодательного собрания и председатель армянской общины Молдовы Гайк Вартанян пытается продвигать в парламенте страны законодательную инициативу о признании этой трагедии. Так что Молдова может скоро присоединится к большинству стран ЕС, а также Российской Федерации, которая уже признала этот факт.

"Боль армян не утихнет, пока Турция не признает совершенного. Рано или поздно это произойдет. Историческая справедливость восторжествует", - написал на своей страничке Вартанян.

В Молдове армянская диаспора одна из самых больших и активных.

Первые упоминания о присутствии армян на территории Молдавского княжества относятся к 967 году.

Армянская диаспора в дальнейшем сильно расширилась, особенно, после геноцида армян в 1915 году. Она состояла из кузнецов, ремесленников, деятелей культуры и религии. По сей день стоит на том же месте Армянская церковь Рождества Богородицы, а также сохранилась до наших дней и улица Армянская.

По данным старинных армянских документов, первые армянские церкви были построены в Ботошанах (1350 год), Четатя-Албэ (1380), Хуши (1395 год). Другие церкви строились не раньше. В XVII веке многие армяне переселились в Молдавию из Польши, поскольку не смирились с господством католической церкви в Польше и не хотели отказываться от своей веры.

На официальном уровне Молдова не высказала свою позицию по признанию Геноцида армян в 1915 году. Однако в стране ежегодно проходят соответствующие памятные мероприятия, организованные армянской общиной.

Массовое и целенаправленное истребление армян в Османской империи геноцидом признали:

Россия. 14 апреля 1995 года Государственная Дума приняла заявление, осуждающее организаторов Геноцида армян 1915-1922 года и признающее 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян.

Кипр. В 1982 году по инициативе представителя армянской общины Кипра Арама Каладжяна парламент республики официально признал Геноцид армян 1915 года.

Греция. 25 апреля 1996 года парламент Греции принял решение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа, осуществленного Османской империей в 1915 году.

Канада. 23 апреля 1996 года по представлению группы парламентариев Квебека парламент Канады принял резолюцию, осуждающую Геноцид армян. 13 июня 2002 года Сенат (высшая палата парламента) Канады принял резолюцию, признающую Геноцид армян. В апреле 2004 года Палата общин парламента Канады признала Геноцид армян 1915 года в Османской империи.

Италия. Парламент Италии признал Геноцид армян в 2000 году. 21 апреля 2016 года Геноцид армян признал и сицилийский парламент. 10 апреля 2019 года палата депутатов парламента Италии приняла повторную резолюцию о признании Геноцида армян.

Ливан. 3 апреля 1997 года Национальное Собрание Ливана приняло резолюцию, в которой признало 24 апреля Днем памяти трагической резни армянского народа. 12 мая 2000 года парламент Ливана признал и осудил Геноцид, осуществленный в 1915 году в отношении армянского народа османскими властями.

Бельгия. В марте 1998 года Сенат Бельгии принял резолюцию, которой признал Геноцид армян в 1915 году в Османской империи и обратился к правительству современной Турции с призывом также признать этот факт.

В Бельгии за отрицание исторического факта Геноцида армян введена уголовная ответственность (от штрафа в 45 тысяч евро до 1 года лишения свободы). 19 июня 2015 года премьер-министр Бельгии Шарль Мишель от имени правительства объявил о признании Геноцида армян.

Франция. 29 мая 1998 года Национальное Собрание Франции приняло законопроект о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. 7 ноября 2000 года за резолюцию о Геноциде армян проголосовал Сенат Франции.

Сенаторы, однако, несколько изменили текст резолюции, заменив первоначальную формулировку "Франция официально признает факт осуществления Геноцида армян в Османской империи" на "Франция официально признает, что армяне стали жертвой Геноцида 1915 года".

18 января 2001 года Национальное Собрание Франции единогласно приняло резолюцию, признающую факт Геноцида армян в Османской империи в 1915-1923гг. 12 октября 2006 года парламент Франции принял законопроект по криминализации отрицания факта Геноцида армян, сродни отрицанию Холокоста.

Решением президента Эммануэля Макрона с 2019 года во Франции 24 апреля будет отмечаться День памяти жертв Геноцида армян.

Парагвай. 19 октября 2015 года Сенат Республики Парагвай признал Геноцид армян, "осуществленный Турецко-Оттоманской империей в 1915-1923 гг.".

Аргентина. 16 апреля 1998 года законодательный орган Буэнос-Айреса принял меморандум, в котором выразил солидарность с армянской общиной страны, отмечающей 83-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи.

22 апреля 1998 года Сенат Аргентины принял заявление, осуждающее любые геноциды как преступления против человечности.

В том же заявлении Сенат выразил солидарность со всеми национальными меньшинствами, ставшими жертвами геноцидов, особо подчеркнув обеспокоенность по поводу безнаказанности организаторов таких преступлений. В основании заявления в качестве примеров геноцида приводятся резня и погромы армянского, еврейского, курдского, палестинского, цыганского и многих народов Африки.

Швеция. 29 марта 2000 года парламент Швеции утвердил обращение парламентской комиссии по внешним отношениям, настаивающей на осуждении и признании Геноцида армян 1915 года.

Боливия. Парламент страны признал Геноцид армянского народа в ноябре 2014 года.

Великобритания. В 2002 году Национальная Ассамблея Уэльса признала факт Геноцида армян.

Нидерланды. Голландский парламент (Первая палата — Сенат) признал Геноцид армян в 2004 году. В феврале 2018 года Геноцид признала и осудила Палата представителей (Вторая палата) парламента Нидерландов.

Словакия. В 2004 году парламент Словакии признал Геноцид армян.

Германия. В июне 2005 года Бундестаг Германии без предварительного обсуждения единогласно принял резолюцию "День поминовения армян по случаю 90-й годовщины резни 24 апреля 1915 года — Германия должна способствовать примирению турок и армян".

Резолюция была представлена фракцией блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС/ХСС.

А 2 июня 2016 года Бундестаг практически единогласно одобрил резолюцию, признающую Геноцид армян в Османской империи.

Литва. В декабре 2005 года Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Резолюция была принята большинством голосов: в ее поддержку высказались 48 депутатов литовского парламента, трое депутатов воздержались от голосования, против никто не проголосовал. В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что отрицание исторических фактов бессмысленно и невозможно.

Венесуэла. Парламент Венесуэлы 14 июля 2005 года принял резолюцию по признанию Геноцида армян. Документ по инициативе армянской общины страны был вынесен на обсуждение парламента депутатом Хуго Моралесом и юристом Жанет Мадрис.

Польша. В июне 2005 года парламент Польши признал Геноцид армян в Османской империи в начале XX века. В принятом большинством голосов Сейма Польши заявлении отмечается, что Сейм воздает дань памяти жертвам Геноцида армян в Османской империи в ходе Первой Мировой войны.

Чили. В июне 2007 года Сенат Чили принял единогласное решение, которым призвал правительство страны поддержать армянский народ и осудить осуществленный против него геноцид.

Швейцария. В швейцарском парламенте действует группа, добивающаяся признания Геноцида армян 1915 года. Группа периодически поднимает вопрос признания швейцарским парламентом Геноцида. За отрицание исторического факта Геноцида армян в Швейцарии введена уголовная ответственность (от штрафа в 45 тысяч евро до 1 года лишения свободы).

Бразилия. 27 мая 2015 года Федеральный Сенат Бразилии единогласно признал факт Геноцида армян. Сенат подчеркнул, что "ни один геноцид не должен быть забыт, что позволит предотвратить новые геноциды".

Люксембург. Парламент Люксембурга 6 мая 2015 года принял резолюцию о признании Геноцида армян. Документ был принят единогласно.

Австрия. Парламент Австрии признал и осудил Геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Депутаты также призвали Турцию последовать их примеру.

Ватикан. Иоанн Павел II стал первым Папой Римским, признавшим и осудившим Геноцид армян в Османской империи 1915 года. Папа Римский Франциск после посещения в рамках своего визита в Армению ереванского Мемориала памяти жертв Геноцида армян 1915 года оставил запись-послание в Книге почетных гостей Музея-института Геноцида армян. А во время своего выступления в резиденции президента Армении понтифик в обход протокола произнес слова Геноцид армян.

Чехия. Нижняя палата парламента Чехии 26 апреля 2017 года осудила "преступления против человечества, совершенные на захваченных нацистами во время Второй мировой войны территориях в отношении евреев, цыган и славян, во время Первой мировой войны – Геноцид армян и геноцид других национальных и религиозных меньшинств на территории Османской империи, а также совершенные в других частях мира геноцидальные действия.

​Преступления турок против армян осудил президент Чехии Милош Земан. По его словам, Геноцид армян – это одно из худших зверств современности.

Сирия. Парламент Сирии на голосовании 13 февраля 2020 года единогласно принял резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян в Османской империи 1915 г.

Президент Сирии Башар Асад в 2014 году охарактеризовал события в Османской империи как геноцид. Позже посол Сирии в ООН также напомнил о Геноциде армян, в ходе которого было убито 1,5 миллиона человек.

Португалия: 26 апреля 2019 года резолюцию о признании Геноцида армян принял парламент Португалии.

Геноцид армян частично признали:

США. 12 декабря в Сенате США состоялось голосование по резолюции S.Res.150. Резолюция о признании Геноцида армян была одобрена единогласно. Она предполагает отказ от отрицания Геноцида армян; официальное признание Геноцида армян со стороны правительства США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем. Помимо этого, в документе содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием Геноцида армян "или любого другого геноцида".

До этого соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса США. Также на сегодняшний день факт Геноцида армян признали 49 из 50 штатов США.

При этом, администрация и лично президент Дональд Трамп отказываются произносить слово "геноцид". В 2019 году президент назвал Геноцид армян "одним из наихудших массовых зверств XX века".

Испания. Наварра в 2014 году стала четвертым автономным регионом Испании, признавшим Геноцид армян. Факт Геноцида признали также Страна басков, Каталония и Балеарские острова.

13 мая 2015 года на пленарном заседании Сената Испании состоялись слушания на тему Геноцида армян. Сенат отверг принятие резолюции о Геноциде армян. В ходе заседания на голосование было вынесено ходатайство, адресованное правительству Испании, в котором был озвучен призыв предпринять четкие шаги по случаю 100-й годовщины Геноцида армян.

Тем не менее, в пользу ходатайства проголосовали 14 депутатов, 130 выступили "против", еще 68 воздержались. "Против" проголосовала правящая фракция "Народная партия" (Parlamentario Popular, PP), которая составляет большинство в Сенате, в результате чего ходатайство было отклонено.

2 апреля 2019 года Бургос стал 34-м по счету городом Испании, признавшим Геноцид армян в Османской империи 1915 года

Австралия. 17 апреля 1997 года парламент южноавстралийского штата Новый Уэльс принял резолюцию, в которой осудил события, произошедшие на территории Османской империи, квалифицировав их как первый в XX веке геноцид, признал 24 апреля Днем памяти армянских жертв и призвал австралийское правительство предпринять шаги к официальному признанию Геноцида армян. 27 марта 2009 года парламент Южной Австралии принял новую резолюцию, осуждающую Геноцид армянского народа.

Международные организации

Геноцид армян признан и осужден многими влиятельными международными организациям, такими как Европейский парламент, Всемирный совет церквей. 18 июня 1987 года Подкомиссия ООН по правам человека и Европарламент приняли решение о признании Геноцида армян в Османской империи 1915-1917 годов и об обращении в Совет Европы для оказания давления на Турцию с целью добиться признания данного факта.

18 июня 1987 года Совет Европы принял решение, согласно которому отказ Анкары признать Геноцид армян 1915 года, осуществленный правительством младотурок, становится непреодолимым препятствием на пути вступления Турции в СЕ.

Геноцид армян в Османской империи – первый Геноцид XX века. Несмотря на то, что этот факт признан многими странами, Турция – правопреемница Османской империи, традиционно отвергает любые обвинения в совершении Геноцида армян.

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