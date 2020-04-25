Землетрясение в Молдове

В сейсмической зоне Вранча (Румыния) произошло новое землетрясение. Подземные толчки были отмечены в Румынии в ночь на субботу. Амплитуда землетрясения составила 4,6 магнитуд по шкале Рихтера.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В сейсмической зоне Вранча произошло новое землетрясение. Подземные толчки были отмечены в Румынии в ночь на субботу 25 апреля. Амплитуда толчков составила 4,6 магнитуд по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось также в Молдове.

Землетрясение произошло в 01.04. По данным румынского Института физики и Земли, очаг залегал на глубине 23 км.

UPD. Согласно обновленным данным, магнитуда толчков в зоне эпицентра составила 5 баллов.

В соседней Румынии в последнее время была зафиксирована серия слабых подземных толчков.

Ранее почетный директор Института физики и Земли (Румыния) Георге Мэрмуряну отмечал в комментарии Sputnik Молдова, что нет оснований ждать сильных толчков в ближайшее время.

Мэрмуряну повторил свои выводы, которые он сделал ранее. По его мнению, мощное землетрясение в Румынии, которое заденет и другие страны, случится в 2040 году.

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