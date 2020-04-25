02:20 25 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Сейсмограф, архивное фото.

Землетрясение в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
71921
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30011119/Zemletryasenie-v-Moldove.html

В сейсмической зоне Вранча (Румыния) произошло новое землетрясение. Подземные толчки были отмечены в Румынии в ночь на субботу. Амплитуда землетрясения составила 4,6 магнитуд по шкале Рихтера. 

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В сейсмической зоне Вранча произошло новое землетрясение. Подземные толчки были отмечены в Румынии в ночь на субботу 25 апреля. Амплитуда толчков составила 4,6 магнитуд по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось также в Молдове.

Землетрясение произошло в 01.04. По данным румынского Института физики и Земли, очаг залегал на глубине 23 км.

UPD. Согласно обновленным данным, магнитуда толчков в зоне эпицентра составила 5 баллов.

В соседней Румынии в последнее время была зафиксирована серия слабых подземных толчков.  

Ранее почетный директор  Института физики и Земли (Румыния) Георге Мэрмуряну отмечал в комментарии Sputnik Молдова, что нет оснований ждать сильных толчков в ближайшее время.

Мэрмуряну повторил свои выводы, которые он сделал ранее. По его мнению, мощное землетрясение в Румынии, которое заденет и другие страны, случится в 2040 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото 18 - 24 апреля: какой запомнится уходящая неделя
Учения истребительной авиации: 50 экипажей устроили воздушный бой над Тверской областью
Российские пилоты вывели свои самолеты из-под удара "противника" - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться