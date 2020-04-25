Комиссия по ЧС утвердила новый график чартеров до 17 мая

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила 10 чартерных рейсов из 6 стран. Они состоятся в период с 4 по 17 мая.

Таким образом, согласно принятому решению, с 4 по 10 мая будут совершены полеты из Лондона, Милана, Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа и Нью Йорка.

В период с 11 по 7 мая наши сограждане смогут вернуться из Лондона, Вероны, Парижа и Москвы.

Подробности о каждом вылете авиакомпании будут сообщать отдельно.

Согласно решению Нацкомиссии по ЧС от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы в государстве, где они находятся.

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