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Международный аэропорт Кишинева.

Комиссия по ЧС утвердила новый график чартеров до 17 мая

© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (863)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30012336/komissiya-po-chs-utverdila-novyy-grafik-charterov-do-17-maya-.html

Расписание является приблизительным, далее авиаперевозчикам предстоит установить точное время и стоимость полета.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik.  Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила 10 чартерных рейсов из 6 стран. Они состоятся в период с 4 по 17 мая.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Памятка для граждан Молдовы за рубежом, желающих чартером вернуться домой

Таким образом, согласно принятому решению, с 4 по 10 мая будут совершены полеты из Лондона, Милана, Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа и Нью Йорка.

В период с 11 по 7 мая наши сограждане смогут вернуться из Лондона, Вероны, Парижа и Москвы.     

Подробности о каждом вылете авиакомпании будут сообщать отдельно.

Согласно решению Нацкомиссии по ЧС от 31 марта 2020 года, граждане Молдовы смогут вернуться на родину на специально организованных чартерных рейсах, предварительно связавшись с дипломатической миссией Молдовы в государстве, где они находятся. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (863)

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