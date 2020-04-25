Два села в районе Вулканешты закрыты на карантин: туда направлены военные

Ограничительные меры были введены в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Режим карантина в селах Этулия и Чишмикей, Вулканешткого района, вступил в силу в субботу в 8 утра, сообщил глава Министерства обороны Александр Пынзарь.

По словам руководителя ведомства, к границам населенных пунктов переброшены 6 единиц военной техники, а также 38 военнослужащих мотопехотной бригады "Dacia" и батальона особого назначения "Fulger". У въездов в села установлены контрольные пункты.

Еще 120 военных к настоящему моменту дежурят на контрольных пунктах в: селах Талмаза, Карахасань и Брынзены, а также в городах Штефан-Водэ, Сороки и Глодяны.

"Уважаемые жители населенных пунктов, находящихся в карантине, прошу вас продемонстрировать уважение к военнослужащим и соблюдать ограничения, введенные властями", - обратился к гражданам Пынзарь.

К настоящему моменту ограничительные меры действуют в городах Сороки, Штефан-Водэ и Глодяны, в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ, а также селе Брынзень Единецкого района.

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