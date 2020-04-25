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В Молдове зафиксированы еще две смерти от осложнений, связанных с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (868)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30014237/v-moldove-zafiksirovany-esche-2-smerti-ot-oslozhneniy-svyazannykh-s-covid-19.html

Таким образом, общее количество летальных исходов от коронавируса достигло в Республике Молдова 89 случаев.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Пандемия унесла жизни еще двоих граждан – 78-летнего жителя Кишинева и 48-летнего жителя Яловен. Оба страдали различными хроническим заболеваниями, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Карантин. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
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Как рассказали в ведомстве, кишиневец был доставлен в больницу 12 апреля в тяжелом состоянии, а уроженец Яловен был госпитализирован 24 апреля в крайне тяжелом.

Утром в субботу зарегистрированы 3110 случаев инфицирования коронавирусом. Состояние здоровья зараженных следующее – у 215 тяжелое, у 555 среднее, у всех остальных удовлетворительное. В Минздраве сообщили, что к настоящему моменту заразились коронавирусом 77 несовершеннолетних. У всех состояние здоровья среднее и удовлетворительное.

По состоянию на субботу выздоровели 825 пациентов. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (868)

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