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Попались с поличным: двоим чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы за взятку

© CC0 / Pixabay / pasja1000
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30014557/popalis-s-polichnym-dvoim-chinovnkam-grozit-do-10-let-tyurmy-za-vzyatku.html

Прокурорам еще предстоит предъявить взяточникам официальное обвинение, а пока они просто задержанные.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Глава регионального отдела бюро по миграции и убежищу, а также его подчиненный подозреваются в пассивной коррупции, сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.  

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© Photo : Centrul Național Anticorupție
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Офицеры НЦБК вместе с прокурорами по борьбе с коррупцией задержали с поличным главу регионального управления "Север" Бюро по миграции и убежищу МВД и его подчиненного в момент получения взятки в 40 тысяч леев.   

Оба подозреваются в том, что вымогали у иностранного гражданина две тысячи евро, чтобы не возбуждать дело о нарушении режима пребывания на территории Молдовы. Они проходят по статье о пассивной коррупции. Подозреваемые задержаны на 72 часа. Далее прокурорам предстоит предъявить им официальное обвинение и решить вопрос о помещении чиновников под предварительный арест.

Если суд признает их виновными, подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, штраф, а также запрет занимать определённые должности.

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