В Молдове очередной "желтый код": о чем предупреждают синоптики

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Молдавские метеорологи объявили новый "желтый код" в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать до 17:00 воскресенья.
"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", - пояснили в Государственной гидрометеорологической службы.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.
Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до 27 апреля.
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Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +9 градусов.
Также ожидается усиление ветра. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Ветер — юго-западный.
Атмосферное давление - нормальное.
В последующие сутки сохранится дождливая погода и ветреная погода. В воскресенье температура воздуха днем составит +16, +19 градусов, а ночью от +6 до +9 градусов по Цельсию.
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