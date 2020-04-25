16:22 25 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Дерево

В Молдове очередной "желтый код": о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Eleonora Lisnic
В Молдове
Получить короткую ссылку
428 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30015013/v-moldove-ocherednoy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В Молдове сейчас действует два "желтых кода", один связан с метеорологическими условиями, а другой - с гидрологическими.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Молдавские метеорологи объявили новый "желтый код" в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать до 17:00 воскресенья.

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", -  пояснили в Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Nori
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самый точный прогноз погоды: грядут дожди

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение продлено до  27 апреля.

Самый точный прогноз погоды: весеннее тепло и возможные осадки>>>

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +24 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +9 градусов.

Также ожидается усиление ветра. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Ветер — юго-западный.

Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки сохранится дождливая погода и ветреная погода. В воскресенье температура воздуха днем составит +16, +19 градусов, а ночью от +6 до +9 градусов по Цельсию. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обновленный "желтый код" в связи с заморозками: что обещают синоптики
В Молдове очередной "желтый код": ожидаются заморозки
Синоптики обновили "желтый код" в связи с заморозками: к чему готовиться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото 18 - 24 апреля: какой запомнится уходящая неделя
Учения истребительной авиации: 50 экипажей устроили воздушный бой над Тверской областью
Российские пилоты вывели свои самолеты из-под удара "противника" - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться