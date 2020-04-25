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Город Кишинев на самоизоляции

На Радоницу общественный транспорт ходить не будет

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (868)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30015131/na-radonitsu-obschestvennyy-transport-khodit-ne-budet-.html

В выходные и в понедельник движение троллейбусов, автобусов и маршруток в Кишиневе будет полностью прекращено.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Общественный транспорт в период с 25 по 27 апреля в столице ходить не будет, сообщили в кишиневской администрации.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти уточнили, как долго проезд в троллейбусах и автобусах будет бесплатным

В примарии Кишиневе подчеркнули, что меры приняты в связи с необходимостью предотвращения распространения коронавируса среди горожан. Однако, уже во вторник общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить движение в Кишиневе и Бельцах в выходные.

Утром в субботу зарегистрированы 3110 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений связанных с коронавирусом в Молдове скончались 89 человек, а выздоровели 825 пациентов. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (868)

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