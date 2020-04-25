Группа НПО выделила продовольственную помощь ликвидаторам ЧАЭС

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. В преддверии 34 годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС группа неправительственных организации выделила социальную помощь ликвидаторам аварии.

"Вместе с моими коллегами, ветеранами войны, при поддержке Конгресса азербайджанцев Молдовы, мы приняли решение выделить социальную помощь ветеранам и жертвам радиационной аварии", - написал в соцсетях советник президента Виктор Гайчук.

Гайчук подчеркнул, что таким образом он выражает благодарность и признательность за героизм, проявленный ликвидаторами.

Во время пасхальных праздников Союз офицеров вместе с ассоциациями бывших комбатантов также организовал сбор социальной помощи для 714 ветеранов - Великой отечественной войны, участников вооруженного конфликта на Днестре, войны в Афганистане, а также для 287 инвалидов-ветеранов министерств внутренних дел и обороны.

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