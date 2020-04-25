В Молдове выявлены 194 новых случая заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 194 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в субботу на брифинге.

"После обработки 1024 тестов подтвердились 194 случая инфекции COVID-19", — заявила министр.

По словам Думбрэвяну наибольшее количество зараженных было зафиксировано в Кишиневе – 55 случаев. Она добавила, что в столице была зафиксирована еще одна вспышка COVID-19. Речь идет о муниципальной клинической больнице № 1, там установлены 7 случаев заражения.

Таким образом, число инфицированных составляет 3304 человека.

По словам главы ведомства, во всех случаях речь идет о внутренней передачи вируса.

Число выздоровевших составляет 825 человек. В Молдове зарегистрированы также 89 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.

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