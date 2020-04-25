В Молдове зафиксированы еще 5 смертей от COVID-19

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. К вечеру субботы от осложнений, связанных с COVID-19, скончались еще 5 граждан. Они все страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения.

По данным ведомства речь идет о 80-летнем жителе Кишинева, который был госпитализирован в тяжелом состоянии 22 апреля. От осложнений скончалась 72-летняя жительница Оргеевского района – она была госпитализирована 17 апреля. Также речь идет о 73-летнем жителе Тирасполя.

Кроме того, от осложнений скончались 37-летняя уроженка Оргеевского района, которая была госпитализирована 10 апреля, а также 39-летняя жительница Дубоссар.

В субботу общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 3304 человека. Выздоровели – 825 человек, а погибли 94.

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