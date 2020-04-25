20:43 25 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Скорая помощь

В Молдове зафиксированы еще 5 смертей от COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (872)
56900
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30018048/v-moldove-zafiksirovany-esche-5-smertey-ot-covid-19.html

Таким образом, в Республике Молдова зарегистрировано 94 летальных исхода от коронавирусной инфекции нового типа.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. К вечеру субботы от осложнений, связанных с COVID-19, скончались еще 5 граждан. Они все страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения.

© Sputnik / Стрингер
В Молдове выявлены 194 новых случая заболевания COVID-19

По данным ведомства речь идет о 80-летнем жителе Кишинева, который был госпитализирован в тяжелом состоянии 22 апреля. От осложнений скончалась 72-летняя жительница Оргеевского района – она была госпитализирована 17 апреля. Также речь идет о 73-летнем жителе Тирасполя.

Кроме того, от осложнений скончались 37-летняя уроженка Оргеевского района, которая была госпитализирована 10 апреля, а также 39-летняя жительница Дубоссар.   

В субботу общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 3304 человека. Выздоровели – 825 человек, а погибли 94.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (872)

По теме

В Молдове растет число выздоровевших от коронавируса
Чем в Приднестровье лечат коронавирус нового типа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Он же "Адвокат Дьявола", он же "Крестный отец" - Аль Пачино исполнилось 80
Россия осудила решение Запада заблокировать в ООН резолюцию по борьбе с COVID-19
Запад не удержался от соблазна: как политизируют ситуацию с COVID-19 - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться