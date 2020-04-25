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Примар Кишинева Ион Чебан.

Примар Кишинева просит горожан оставаться дома на Радоницу

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200425/30018278/primar-kishineva-prosit-gorozhan-ostavatsya-doma-na-radonitsu.html

Кишиневская администрация призвала жителей столицы не выходить из дома на праздники без серьезной необходимости.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Для того, чтобы ограничить передвижения жителей Кишинева, столичные власти полностью приостановят трафик общественного транспорта в выходные и на Радоницу, сообщил градоначальник Ион Чебан.

"Для безопасности жителей Кишинева работа общественного транспорта приостановлена. Ворота кладбищ будут закрыты, а мы продолжим следить за ситуацией в столице", - заявил Чебан.

"Просим вас оставаться дома. Уверен, что совместными усилиями мы справимся", - добавил мэр.

В пятницу столичные власти приняли решение полностью прекратить движение троллейбусов, автобусов и маршруток в Кишиневе в период с 25 по 27 апреля. Со вторника общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.

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