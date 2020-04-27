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Высший совет магистратуры

Как будут работать суды до 30 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200427/30033373/kak-budut-rabotat-sudy-v-period-do-30-aprelya.html

Порядок работы судебных инстанций всех уровней в соответствующий период будет определятся председателями судов.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Председателям и вице-председателя судебных инстанций надлежит обеспечить работу судов в строгом соответствии с распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, заявили в Высшем совете магистратуры (ВСМ).

Президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная и премьер Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
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Таким образом, согласно решению ВСМ, деятельность гражданских, уголовных и административных судов, как и лиц, обеспечивающих их работу, будет определяться руководством судебных инстанций. Судебное производство будет проходить только в рамках тех дел, которые нельзя отложить.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, 895 человек выздоровели, а 96 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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