Как будут работать суды до 30 апреля

Порядок работы судебных инстанций всех уровней в соответствующий период будет определятся председателями судов.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Председателям и вице-председателя судебных инстанций надлежит обеспечить работу судов в строгом соответствии с распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, заявили в Высшем совете магистратуры (ВСМ).

Таким образом, согласно решению ВСМ, деятельность гражданских, уголовных и административных судов, как и лиц, обеспечивающих их работу, будет определяться руководством судебных инстанций. Судебное производство будет проходить только в рамках тех дел, которые нельзя отложить.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, 895 человек выздоровели, а 96 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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